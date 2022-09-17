باروس: خورفكان يستحق ضربة جزاء أمام النصر

أكد لاعب خورفكان البرازيلي سايمون دي باروس، أنه تعرض للإعثار داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي تعادل بها خورفكان مع النصر من دون أهداف، أول من أمس، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، لكنه فوجئ بعدم احتساب ضربة جزاء لمصلحته، وعدم إنصاف فريقه، على حد تعبيره.

وقال باروس لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا ركلة جزاء أكيدة، لتدخل مدافع خورفكان المباشر باتجاهي، ولم أستطع مواصلة التقدم نحو المرمى، لوجود تدخل مباشر على الرجل اليسرى، ما أدى إلى خلل في توازني وإعثاري، وتمنيت لو أني أكملت الهجوم نحو المرمى، وسجلت الهدف». من جهته، أكد الحكم الدولي السابق ومحلل قناة دبي الرياضية إبراهيم المهيري، وجود ضربة جزاء غير محتسبة لخورفكان، وقال: «على حكم (الفار) مراجعة جميع الحالات. اللقطات التلفزيونية توضح أن لاعب خورفكان تعرض للركل على جسمه من أكثر من زاوية، ما أسهم في سقوطه وعدم قدرته على استكمال الهجمة».