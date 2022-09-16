منتخب الشباب يخسر أمام قيرغيزستان

خسر منتخب الشباب مباراته أمام نظيره منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة العاشرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكآس آسيا للشباب تحت 20 عاما، والمقامة حاليا في أوزباكستان. وكان المنتخب استهل مشواره في البطولة بالفوز على بروناي بخمسة أهداف نظيفة.

ويتأهل الى نهائيات البطولة صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات العشر بالإضافة الى افضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.