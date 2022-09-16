فوز فريق الإمارات للدرّاجات في جولتي «لوكسمبورغ» و«توسكانا»

تألق فريق الإمارات للدرّاجات في جولتي لوكسمبورغ وتوسكانا، حيث أحرز نجم الفريق ماتيو ترينتين الفوز بالمرحلة الثانية من جولة لوكسمبورغ، والتي شهدت تشكل مجموعة متقدمة من ثمانية دراجين قبل 163 كم من خط النهاية، قبل أن يتمكن فريق الإمارات من الانضمام إليها وتجاوزها قبل 10 كم من نهاية السباق. وفي جولة توسكانا، قدّم مارك هيرشي من فريق الإمارات أداء قوياً تمكّن بفضله من تجاوز المجموعة المتقدمة ليحرز الفوز بالمركز الأول في السباق.