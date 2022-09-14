«سوبر كودجو» تاريخي بلمح «العين»

كشفت إحصائية صادرة عن رابطة دوري المحترفين لكرة القدم أن الرباعية «سوبر هاتريك» التي سجلها مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، في شباك الظفرة، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، هي الأسرع في تاريخ مشاركات «الزعيم» من أصل ثلاث رباعيات أخرى، إذ اكتملت بعد مرور 68 دقيقة فقط من بداية المباراة، وأن الفارق الزمني بين الهدف الأول والرابع كان 57 دقيقة فقط.

وأظهرت الإحصائية أن الرباعية ساعدت المهاجم التوغولي في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إحرازاً لـ«سوبر هاتريك» في تاريخ كل الأندية في الاحتراف، التي كان يتقاسمها سابقاً مع كل من لاعب الوصل فابيو ليما، ولاعب شباب الأهلي السابق البرازيلي غرافيتي برصيد رباعيتين لكل لاعب، قبل أن يفض الشراكة بتسجيل الرباعية الثالثة له، فيما يحتفظ لاعب فريق الوحدة سبستيان تيغالي بكونه الوحيد الذي سجل خمسة أهداف «ميغا هاتريك» حتى الآن.

وأوضحت الإحصائية أن المهاجم لابا كودجو استهل تسجيل أهدافه بداية من الدقيقة 11، وهو أسرع هدف يحرزه لاعب عيناوي خلال تسجيله لرباعية، واختتم أهدافه في الدقيقة 68، وأن ثاني أسرع «سوبر هاتريك» فيحمل اسم اللاعب نفسه، وكان في شباك فريق الجزيرة في الموسم الماضي ضمن الجولة 23، حينما قص شريط أهدافه في الدقيقة 14، واختتمها في 71، واحتاج إلى 56 دقيقة.

وكان لافتاً أن ثالث أسرع «سوبر هاتريك» هو أيضاً مسجل باسم اللاعب نفسه، وسجله في مرمى فريق الفجيرة ضمن الجولة الخامسة لموسم 2019-2020، ووقتها هز الشباك في 42، واختتم الرباعية في الدقيقة 87، واستغرق 45 دقيقة، فيما كان أول «سوبر هاتريك» في تاريخ العين بإمضاء الدولي السويدي ماركوس بيرغ في شباك فريق الظفرة، ضمن الجولة 22 من موسم 2017/2018، واستهله في الدقيقة 25، واختتمه في 87 مستغرقاً 62 دقيقة.

وأعرب لاعب فريق العين، لابا كودجو، عن شعوره بالسعادة لتسجيله الرباعية الثالثة له مع الفريق، مؤكداً أنها تمنحه وفريقه دفاعاً كبيراً للتحضير لما هو قادم، مشيراً إلى أن توجيهات مدرب فريقه، الأوكراني سيرجي ريبروف، كانت واضحة بضرورة التسجيل مبكراً في المباراة، وهو ما ساعدهم في تحقيق النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المواجهة، ومكنته على المستوى الشخصي من تسجيل رباعية. وقال في تصريحات صحافية إن تسجيل الأهداف هو مهمته، لذلك يسعى دائماً لتطبيق ما يطلبه المدرب، وأن عليه أن يقدم كل ما لديه في جميع المباريات من أجل مساعدة الفريق مع بقية زملائه لتحقيق الانتصارات، موضحاً أن كل مباراة يخوضها الفريق في جميع المسابقات يأخذونها على محمل الجد، بهدف تحقيق الانتصار، وأنه لا يوجد فرق بين مباراة وأخرى.

ورفض اللاعب الحائز الحذاء الذهبي في الموسم الماضي وصف تسجيله رباعية في شباك الظفرة بأنه تحذير لبقية فرق الدوري، وقال إنها فقط تمنحه وبقية زملائه الحماس، واختتم: «نتحدث دائماً عن أهمية كل مباراة على حدة، لقد انتصرنا على الظفرة، ونحن مواجهون بمباراة قوية أمام الجزيرة، وندخلها بالدوافع نفسها».

يذكر أن ثمانية لاعبين فقط في تاريخ الدوري بعصر الاحتراف نجحوا في تسجيل «سوبر هاتريك»، يتقدمهم لاعب العين الدولي لابا كودجو بثلاث مرات، يليه لاعب الوصل فابيو ليما «مرتين»، ولاعب شباب الأهلي سابقاً غرافيتي «مرتين»، في حين يملك كل من لاعب الجزيرة علي مبخوت، ولاعب الوحدة سبستيان تيغالي، ولاعب العين السابق السويدي ماركوس بيرغ، ولاعب بني ياس السابق بيدرو كوندي، ولاعب الجزيرة السابق ميركو فوزينيتش «سوبر هاترك» وحيداً.

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لاعبين فقط في تاريخ كل الأندية وضعوا بصمتهم بإحراز رباعية.