الفجيرة يتعاقد مع النيجيري أدينكا

أعلن نادي الفجيرة الرياضي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تعاقده مع المهاجم النيجيري ايوديكي أدينكا، وقيده بفئة اللاعب المقيم في قائمة الفريق الأول خلال الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وانضم ادينكا الى جانب اللاعبين الجزائريين صبري غريب وعكاشة حمزاوي والنيجيري موفتاو أولابي.

وكان الفجيرة قد افتتح الموسم الحالي بالتعادل مع الرمس بهدفين لكل منهما، ويلتقي فريق فرسان هسبانيا في الجولة الثانية.