ليما في قائمة أفضل 10 هدافين في العالم تحت 30 عاماً

أبدى لاعب المنتخب الوطني والوصل فابيو ليما سعادته بوجوده في قائمة أفضل 10 هدافين على مستوى العالم يبلغ عمرهم أقل من 30 عاماً، وذلك حسب صحيفة «كانال ديبورتي» الأرجنتينية، إذ نشر هداف «الإمبراطور» على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة للتصنيف الذي حل فيه في المركز التاسع.

ووفقاً للصحيفة يتصدر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (29 عاماً) القائمة برصيد 335 هدفاً، وجاء في المركز الثاني الإنجليزي هاري كين (29 عاماً) برصيد 319 هدفاً، وفي المركز الثالث الفرنسي كيليان مبابي (23 عاماً) برصيد 234 هدفاً، والرابع الصربي ألكسندر ميتروفيتش (27 عاماً) برصيد 234 هدفاً.

وجاء في المركز الخامس البرازيلي غابيغول (25 عاماً) برصيد 218 هدفاً، ثم في المركز السادس الإسباني ألفارو موراتا (29 عاماً) برصيد 210 أهداف، وفي المركز السابع الكيني ماكيل أولونغا (28 عاماً) برصيد 205 أهداف، وفي المركز الثامن الألماني مايكل ليبرت (29 عاماً) برصيد 201.

في المقابل، جاء فابيو ليما (29 عاماً) تاسعاً برصيد 193 هدفاً، وتبعه في المركز العاشر الهولندي ممفيس ديباي (28 عاماً) برصيد 188 هدفاً.

يذكر أن ليما عاد للمشاركة مع الوصل في الموسم الحالي، بعدما غاب ثمانية أشهر بداعي الإصابة بقطع في رباط الغضروف، إذ تألق في بداية الموسم وأحرز هدفاً في مرمى الوحدة بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.