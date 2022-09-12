خورفكان بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات

فاز نادي خورفكان ببطولة كأس الإتحاد لكرة قدم الصالات، بعد تغلبه على نادي البطائح بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأثنين في الصالة الرياضية لنادي إتحاد كلباء، ليحرز «نسور الصالات» أول ألقاب الموسم الحالي 2022-2023، وليحافظ على اللقب الذي أحرزه في الموسم الماضي.

وسلم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال بحضور الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات شهاب العوضي ورؤساء مجالس إدارات الأندية وعدد من المسؤولين الرياضيين، كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق خورفكان والميداليات الفضية لفريق البطائح.

سجل أهداف خورفكان عبد الله الحوسني «هدفان»، وسعود خالد، وأحمد الحمادي، والبرازيلي جوستافو، بينما سجل هدفي خورفكان عبد الله الخمري.