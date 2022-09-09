البطائح والوصل.. مواجهة تاريخية أولى

يلتقي البطائح مع الوصل في مواجهة تاريخية هي الأولى بين الفريقين، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 17:45 مساءً على استاد كلباء، إذ سترسم نتيجة المباراة طريق طموحات الفريقين في المرحلة المقبلة. وحقق الوافد الجديد فوزاً تاريخياً بتغلبه في الجولة الأولى على كلباء بهدفين دون رد، ليتصدر الترتيب بالرصيد نفسه وعدد الأهداف مع الجزيرة والشارقة، بينما تعادل الوصل على أرضه مع الوحدة 2-2.

ويسعى البطائح إلى مواصلة انطلاقته القوية، إذ إن الفوز أو التعادل سيمنح الفريق دفعة معنوية جيدة، أما الوصل فيأمل أن يحقق فوزه الأول خصوصاً أن الفريق لا يرغب في خسارة المزيد من النقاط في الجولات الأولى من الدوري، ما قد يقلص حظوظ «الأصفر» في المنافسة على اللقب بعدما أبرمت إدارة النادي صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية.

ويراهن الوصل على حضور جمهوره، بعدما وافقت شركة البطائح لكرة القدم على منح الفريق الضيف 50% من مدرجات الملعب.

ومقابل الصفوف المكتملة للبطائح، يغيب عن الوصل الدولي علي سالمين بسبب البطاقة الحمراء أمام الوحدة، ويدخل القائمة اللاعب الجديد الأرجنتيني توماس شانكالاي، الذي انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة قادماً من رايسينغ الأرجنتيني.