4 مباريات في كأس الاتحاد لكرة السلة

تنطلق في السابعة والربع من مساء اليوم، الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة «كأس الاتحاد المفتوحة» لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته.

ويحلّ فريق الوحدة ضيفاً على الشارقة في لقاء لحساب المجموعة الأولى، على أن تشهد المجموعة ذاتها لقاء النصر والظفرة الذي يقام على صالة شباب الأهلي.

وفي قمة المجموعة الثانية، يواجه الوصل طموحات ضيفه فريق «أكاديمية جام»، على أن يتجه شباب الأهلي للقاء مضيفه البطائح في مباراة يطلبها الفريقان بشعار التعويض بعد تعثرهما في الجولة الافتتاحية.

ويتطلع الشارقة والنصر إلى حصد انتصارهما الثاني ومواصلة شراكتهما على صعيد فرق المجموعة الأولى، بعد أن دشن الفريقان مشوارهما، الثلاثاء الماضي، بتحقيقهما لانتصارين عريضين، جاء لـ«الملك» على حساب الظفرة «118-30»، ولـ«العميد» على حساب الوحدة «100-42».

بدوره، يتطلع الوصل وفريق أكاديمية جام إلى مواصلة تأديتهما اللافتة وحصد فوز يضمن لصاحبه الانفراد بصدارة المجموعة الثانية، بعد أن حقق كلاهما في الجولة الافتتاحية أولى مفاجآت البطولة، بفوز «الإمبراطور» على شباب الأهلي «99-86»، وانتزاع فريق الأكاديمية انتصاراً صعباً وبشوط إضافي على البطائح بواقع «97-94» بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل «75-75».

وقضى نظام البطولة بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، بعد أن وضعت القرعة حامل اللقب فريق الشارقة على رأس المجموعة الأولى بجوار فرق أندية النصر والوحدة والظفرة، ووصيف نسخة العام الماضي فريق البطائح على رأس المجموعة الثانية بجوار شباب الأهلي والوصل وفريق «أكاديمية جام»، على أن تسفر نتائج ختام التمهيدي عن رسم خارطة مواجهات الدور ربع النهائي الذي ينطلق في 15 الشهر الجاري بنظام خروج المغلوب، ويلتقي فيه متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، ويلتقي الوصيفان مع صاحبي المركز الثالث في كلتا المجموعتين.