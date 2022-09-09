الكشف عن المسار الجديد لسباق ماراثون أدنوك أبوظبي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن المسار الجديد لماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الرابعة المقررة في 17 ديسمبر المقبل، والذي يمر بمجموعة من أبرز معالم العاصمة أبوظبي على امتداد 42.2 كيلومتراً، في ظل توقعات بمشاركة قياسية للمتسابقين، حيث سيتنافس نحو 20 ألف متسابق ضمن المسار الجديد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمقر مركز أدنوك لأعمال، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ومدير دائرة الموارد البشرية في «أدنوك»، الدكتور سيف سلطان الناصري، وممثل شرطة أبوظبي، المقدم محمد الخاطري، ومدير إدارة الحركة المرورية في مركز النقل المتكامل، المهندس حمد العفيفي، وممثل شركة «آر سي إس» للرياضة والفعاليات، لوكا أونوفريو، وعدد من ممثلي رعاة الحدث ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن ينطلق الماراثون، الذي تبلغ مجموع جوائزه المالية 303 آلاف دولار من أمام المقر الرئيس لـ«أدنوك»، ليمر بعدها بمجموعة من أشهر معالم المدينة، من ديوان ولي العهد وقصر البطين وجامع الشيخ زايد الكبير، مروراً بقصر الحصن والمركز التجاري العالمي أبوظبي، ووصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي سيحتضن قرية السباق.

أما المشاركون في السباقات الأقصر مسافة في ماراثون أدنوك أبوظبي، سيخوضون السباق من أمام «نيشن تاورز مول» على كورنيش أبوظبي، وصولاً إلى شارع المرسى، فيما تُختتم منافسات ماراثون لمسافة 10 كيلومترات عند مجمع أدنوك.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن قميص سباق ماراثون أدنوك أبوظبي، بخصائص عالية الجودة من شركة «نايكي»، العلامة التجارية الرياضية الأبرز في العالم، حيث يحصل المشاركون والعداؤون على قمصان الماراثون بصفة مجانية مقدمة من علامة «نايكي».

وتتضمن المسافات: الماراثون وماراثون التتابع، ومسافات متنوّعة وممتعة تراوح بين 2.5 و5 و10 كيلومترات، فضلاً عن مجموعة من الإضافات الجديدة التي جاءت انسجاماً مع مقترحات المشاركين في استبيان «صوتكم يهمُّنا».

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «حرصنا على إضافة تعديلات جديدة على نظام الماراثون بناءً على استبيان شامل لآراء مختلف المشاركين، لضمان تنظيم فعالية استثنائية، واستمراراً للنجاح والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة، حيث باتت من أبرز الفعاليات على أجندة الدولة ومدينة أبوظبي على وجه خاص، وكلنا ثقة بأن هذه الإجراءات ستثمر عن نسخة متميزة تلبّي تطلعات مختلف أفراد المجتمع كما عوّدناهم دائماً».

ويتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من السباق باعتباره الماراثون الكامل الوحيد في الدولة، أكثر من 20 ألف مشارك، ما يشكل زيادة بنسبة 65% على نسخة العام الماضي، التي شهدت مشاركة أكثر من 12 ألف متسابق من مختلف الأعمار والفئات، إضافة إلى نخبة من الرياضيين العالميين.

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آلاف دولار الجوائز المالية لماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الرابعة.