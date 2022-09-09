10 لاعبين خارج الخدمة في انتظار العودة إلى الملاعب

نسج الغموض والمصير المجهول خيوطه حول مستقبل 10 من أبرز اللاعبين الموجودين خارج قوائم فرقهم في الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم، بداعي عدم تجديد عقودهم، أو خروجهم من الخيارات الفنية لمدربيهم، يتقدمهم لاعب وسط بني ياس عامر عبدالرحمن، ومدافع فريق العين مهند العنزي، ولاعب العين والوصل السابق محمد عبدالرحمن، والمدافع حمدان الكمالي، الذي خلت قائمة شباب الأهلي من اسمه. «الإمارات اليوم» تستعرض أبرز اللاعبين الذين يمكن انتقالهم إلى أندية جديدة في صفقات حرة خلال الموسم الحالي.

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