طرح تذاكر بطولة مبادلة للتنس بأسعار تبدأ من 95 درهماً

أعلنت بطولة مبادلة العالمية للتنس فتح باب شراء التذاكر أمام الجمهور من جميع أنحاء العالم، قبل 100 يوم من انطلاق دورتها الـ14، المقررة إقامتها في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتبدأ أسعار التذاكر للكبار من 95 درهماً إماراتياً، وتصل إلى 1795 درهماً في فئة البريميير، وللأطفال من 45 درهماً. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التذاكر وشرائها عبر الموقع https://www.mubadalawtc.com.

واختار منظمو البطولة مواعيد مبكرة لمباريات اليوم الثالث، حرصاً على عدم تضاربها مع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي من المقرر انطلاقها في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دبي.