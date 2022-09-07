«دبي لأصحاب الهمم» يكافئ «اللاعب الشامل» بسيارة حديثة

أعلن نادي «دبي لأصحاب الهمم» عن تقديم سيارة من طراز عام 2023، كجائزة للاعب الشامل، في مبادرة تفتح المجال لتنافس أكبير بين لاعبي النادي في موسمهم الجديد، وذلك بالاستناد إلى التميز رياضياً وثقافياً ومجتمعياً.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي نظمه نادي «دبي لأصحاب الهمم»، أول من أمس، في مقره بدبي، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، وحضره المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، وأعضاء مجلس الإدارة، ولاعبو ولاعبات النادي.

وقال المدير التنفيذي في نادي «دبي لأصحاب الهمم»، ماجد العصيمي، في كلمته بالحفل، إن «آلية اختيار اللاعب الشامل تتمثل في مشاركته في الأنشطة الرياضية، وتفوقه فيها، والالتزام بضوابطها، بجانب مشاركته الفاعلة في الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمنها النادي، وتعزز من ثقافة الرياضيين».

وأوضح: «يتم منح نقاط عن كل مشاركة في الأنشطة التي ينظمها النادي، بجانب النقاط الممنوحة عن التفوق الرياضي، على أن يتم مع نهاية الموسم اختيار صاحب النقاط الأعلى من بين اللاعبين ومنحه السيارة المرصودة لهذه الجائزة».

وأضاف: «تمثل الجائزة عاملاً محفزاً لجميع رياضي النادي، بهدف تقديم كل ما عندهم وتفجير طاقاتهم الكامنة لتحقيق طموحاتهم على كل الصعد».