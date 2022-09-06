بالا: أسعى للفوز بالدوري و«أبطال آسيا» مع شباب الأهلي

أكد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي غيلهيرمي بالا، سعادته بفوزه بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً للموسم الماضي التي حصل عليها في حفل جوائز رابطة المحترفين، لافتاً إلى أنه يسعى إلى الفوز بلقبي دوري أدنوك للمحترفين ودوري أبطال آسيا مع «فرسان دبي» في الموسم الجديد.

وقال بالا لصحيفة «تي إن تي سبورت» البرازيلية، إنه فخور بمردوده في موسمه الأول مع شباب الأهلي، موضحاً: «الحصول على لقب هداف دوري تحت 21 سنة في موسمي الأول مع الفريق يُعد أمراً رائعاً، إلى جانب الفوز بجائزة الحذاء الفضي فهو تتويج للجهد الذي قمت به، خصوصاً أن الفريق حصد لقب الدوري أيضاً».

وأضاف: «أعلم أنني في بداية مشواري وأحتاج إلى النمو والتطوّر بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وأنني لدي الكثير حتى أتعلمه، وفي الوقت نفسه حصولي على لقب الهداف ومشاركتي في عدد من المباريات مع الفريق يشير إلى أنني أسير على الطريق الصحيح».

وتابع: «الفوز بالجوائز الفردية سواء لقب الهداف أو أفضل لاعب أمر مهم بالنسبة لي ولأي لاعب، ولكن في الأساس أعتقد أن الألقاب الجماعية وحصول النادي على الألقاب هو الأهم والأكثر تأثيراً، لأنه عندما يكون الفريق جيداً بالشكل الكافي سيترتب على ذلك أن يكون مردودي جيداً».

وأكد لاعب فلامينغو البرازيلي السابق أنه يطمح إلى المشاركة بشكل أكبر مع الفريق الأول في الموسم الجديد، وقال: «فريق شباب الأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين سواء بالنسبة إلى المواطنين أو اللاعبين الأجانب، وأطمح إلى تحقيق العديد من الألقاب مع فرسان دبي في الموسم الجديد، وأبرز هذه الألقاب هي الفوز بالدوري ودوري أبطال آسيا، ولا شك أن هذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين وأن نقدم كل ما لدينا».

يُذكر أن غيلهيرمي بالا الذي يكمل عامه الـ21 في 16 سبتمبر المقبل انضم إلى شباب الأهلي في الموسم الماضي، قادماً من نادي فيروفياريا البرازيلي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2024، وتألق بشكل كبير مع فريق تحت 21 سنة بإحرازه 17 هدفاً، بينما شارك مع الفريق الأول في 11 مباراة وأحرز هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين ولعب ثماني دقائق في مسابقة كأس رابطة المحترفين.