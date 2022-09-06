ثالث أقدم مدرب مواطن يدشن مشواره في «سلة الرجال» اليوم

يدشن ثالث أقدم مدرب مواطن لكرة السلة في الدولة، بدر المرزوقي، في الخامسة والنصف من عصر اليوم، رسمياً، ظهوره الأول كمدير فني في مسابقات مرحلة الرجال، وذلك بقيادته الفنية لفريق البطائح أمام ضيفه فريق «أكاديمية جام» في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الاتحاد المفتوحة، أولى مسابقات الموسم الجديد، والتي تشهد أيضاً وفي السابعة والربع حلول شباب الأهلي ضيفاً على الوصل، واستضافة الشارقة لفريق الظفرة، والوحدة مع مضيفه النصر.

وبات بدر إبراهيم صاحب الخبرات الممتدة 15 في عالم التدريب، ثالث أقدم مدرب مواطن يتولى القيادة الفنية لفرق رجال السلة، بعد كل من: عميد المدربين بدر إبراهيم، وسالم عتيق الذي سبق له تدريب فرق الصف الأول، بجانب توليه أخيراً تدريب منتخبات المراحل السنية.

وقال بدر لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر إدارة نادي البطائح على منحي الثقة، وقيادة فريقها الأول في الموسم الجديد، في فرصة منحتني للمرة الأولى في مسيرتي الممتدة 15 عاماً في مجال التدريب قيادة أحد فرق أندية الرجال في الدولة، وأن أصبح ثالث أقدم مدرب مواطن بتاريخ اللعبة يرأس جهازاً فنياً لفرق الصف الأول».

وأوضح: «ارتبطت مسيرتي بكرة السلة منذ عام 1988 مع نادي الشارقة، سواء كلاعب أو مدرب لفرق النادي في المراحل السنية، حققت على مدارها إنجازات لافتة منذ تتويجي بلقي الأول لاعباً في كأس رئيس الدولة موسم 2001-2002، قبل التحول إلى عالم التدريب منذ 2007-2008، في خطوة قادتني لاحقاً لاكتساب خبرات كبيرة جراء الاحتكاك الدائم مع مدربي فرق رجال النادي».