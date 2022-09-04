العنبري: خورفكان خسر أمام بني ياس لسببين

وضع مدرب فريق خورفكان، الوطني عبدالعزيز العنبري، سببين، قال إنهما وراء الخسارة التي تعرض لها فريقه في الجولة الافتتاحية أمام بني ياس، لفقدان الفريق الحلول الهجومية، في مباراة قدم فيها «النسور» مستوى جيداً، مقارنة بأصحاب الأرض، وحصلوا على عدد من الفرص على مدار الشوطين، كما أن الفريق كان الأكثر استحواذاً على الكرة بواقع 54% مقابل 46%.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي: «إن خورفكان افتقد الحلول الهجومية، كما أنه كانت هناك بعض المشكلات في وسط الملعب، وبالتحديد في صناعة الفرص وسنعمل على علاجها حتى لا تكرر في المباريات المقبلة».