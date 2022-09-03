بني ياس ينتزع فوزاً صعباً أمام خورفكان

حقق فريق بني ياس فوزاً صعباً للغاية بهدف نظيف على حساب ضيفه خورفكان، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد الشامخة ضمن افتتاح دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء لم يقدم فيه «السماوي» أداء مقنعاً وظهرت صفوفه متباعدة، لكنه نجح في تحقيق الأهم بالخروج بالنقاط الثلاث.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل من دون أهداف عطفاً على المستوى الهجومي المتدني للفريقين على مدار الشوط الأول ومنتصف الثاني، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 79 بواسطة الصربي ايفكوفيتش، من كرة رأسية حين ارتقى فوق الجميع خلال الركلة الركنية التي نفذها زميله غاستون سواريز، وحوّل الكرة في المرمى.