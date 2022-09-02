البطائح يفاجىء كلباء ويحصد الفوز في ضربة البداية مع "المحترفين"

حقق البطائح فوزا مهما على مضيفه كلباء اليوم بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين. واحتفل البطائح بالفوز في أول مباراة له مع "المحترفين" بعد صعوده في الموسم الماضي. ويحسب لحارس مرمى البطائح زايد أحمد المساهمة الفاعلة بتحقيق الفوز بعد أن تصدى لكرات كثيرة.

وظهر كلباء الأكثر استحواذا، لكن البطائح افتتح التسجيل عن طريق البرازيلي لورنسي الذي استلم كرة طويلة من حارس مرماه زايد أحمد لينفرد بالمرمى ويسددها إلى الشباك في الدقيقة السابعة. وكان بإمكان البطائح التسجيل مرة أخرى مستفيدا من بعض الثغرات في صفوف كلباء.

واضاع سلطان عادل فرصة تسجيل التعادل بعد رأسية سددها من وضع سهل ذهبت بجانب القائم 35، وكاد الكاميروني أناتول يسجل هدفا ثانيا للبطائح لولا تصدي مميز لحارس كلباء عيسى أحمد. وساهم استبسال حارس البطائح زايد أحمد بمنع تسجيل هدف التعادل بعد كرة سددها الروماني الكساندرو سيسالدو من ضربة حرة مباشرة 45.

وفي الشوط الثاني ساهم لاعب كلباء البديل ياسر حسن بصناعة هجمات أكثر للنمور ومنها في الدقيقة 63 والتي كانت قريبة التسجيل لولا تدخل حارس البطائح زايد أحمد. وسجل كلباء هدفا بعد كرة لعبها ياسر حسن الى مالابا ألغاه الحكم لكونه كان من وضع تسلل.

وتصدى حارس البطائح لكرة مالابا الرأسية 88. وحصل البطائح على ضربة جزاء (90+2) اضاعها البرتغالي جواو بيدرو، بعد ان تصدى لها حارس المرمى عيسى أحمد. وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي (90+9) انتهت بعدها المباراة بفوز البطائح بهدفين نظيفين.