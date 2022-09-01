8 سباحين يمثلون المنتخب في بطولة العرب بمصر

يغادر منتخب السباحة للفئات العمرية اليوم إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية التي تقام من السابع إلى الـ14 الجاري. وتضم بعثة المنتخب ثمانية سباحين، ويترأسها عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة والذي سيحضر اجتماع الاتحاد العربي للسباحة في السابع من الشهر الجاري.

وتضم البعثة السباحين سالم غالب، سعيد فرج، عمر الحتاوي، حسين الصايغ، عبدالله البلوشي، حمد العلي، والسباحتين ميرة الشحي، وسارة عكاشة، إلى جانب المدربين مروان الحتاوي وطلال العلي. وقال الوهيبي في تصريح صحافي إن المنتخب استعد بقوة للبطولة، من خلال التدريبات اليومية، إضافة إلى معسكر إعداد في القاهرة يبدأ اليوم ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري، للتعود على الأجواء قبل المشاركة في البطولة، على أن تعود بعثة المنتخب 11 الجاري.