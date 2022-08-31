400 مشارك في بطولة الشارقة للسباحة

اختتمت أول من أمس، على شاطئ بحيرة الخان في مدينة الشارقة، منافسات بطولة الشارقة للسباحة الأولى من نوعها في الإمارة الباسمة، التي نظّمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على مدار شهر كامل على شواطئ أربع مدن مختلفة بإمارة الشارقة، وشارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز المتسابق سيف الله خالد بالمركز الأول في فئة 1500 متر رجال، والمتسابقة سارة لجنف بالمركز الأول في فئة 1500 متر للسيدات، وحصل محمد الملا على لقب فئة 800 متر شباب، وفي فئة 500 متر ناشئين فاز علي علي بالمركز الأول، ونالت المتسابقة راغد محمد طه لقب الفئة نفسها للناشئات.