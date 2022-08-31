625 رياضية شاركن في برنامج «فتيات اليوم.. بطلات الغد»

احتفت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بفرق عمل برنامج «فتيات اليوم.. بطلات الغد»، الذي انطلق الشهر الماضي، بالتعاون مع كل من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في ست رياضات أولمبية فردية، إذ بلغ عدد المسجلين مع نهاية الأسبوع السابع 625 فتاة للفئة العمرية من (6-15) عاماً.

وقالت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في بيان أمس: «يستكمل البرنامج مسيرته بصورة دائمة في استقطاب المواهب بالألعاب المدرجة وهي: الريشة الطائرة، والتايكواندو، والجودو، والمبارزة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، حيث تم اختيارها تعزيزاً لمنظومة الرياضات الفردية الأولمبية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، إضافة إلى استكشاف العناصر الموهوبة».