العين يخسر البروفة الأخيرة للموسم الجديد

خسر فريق العين مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاقة الموسم الجديد، وذلك على يد الرفاع البحريني بثلاثة أهدف نظيفة، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد. وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق البحريني بهدف دون رد، وسجل للضيوف هاشم سيد «45»، وكميل الأسود من ركلة جزاء «77»، ووليد الجراردة «90». وكان لافتاً أن «الزعيم» خاض اللقاء بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين، من أجل منح راحة للأساسيين الذين كانوا قد خاضوا مواجهة خورفكان وديا، الخميس الماضي، وشهدت فوزهم 3-1.