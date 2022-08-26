10 لاعبين شباب يُنتظر تألقهم في الموسم الجديد لـ «المحترفين»

يستعد أكثر من 50 لاعباً شاباً لا تتخطى أعمارهم الـ22 سنة في التألق مع فرقهم في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، معتمدين في ذلك على الخبرة وصغر السن والقدرة على التطور وتصحيح الأخطاء، خصوصاً أن المستقبل لايزال مفتوحاً أمامهم على مصراعيه.

للإطلاع على أبرز 10 نجوم يُتوقع تألقهم في الموسم الجديد، يرجى الضغط على هذا الرابط.