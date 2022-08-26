كلباء وخورفكان ودبا الحصن تبحث عن انتصارها الثاني في كأس الاتحاد للصالات

تنطلق الساعة السابعة والربع، مساء اليوم، الجولة الثانية من كأس الاتحاد لكرة الصالات، التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، ويلعب فيها بتوقيت واحد ثلاث مباريات، حيث تستضيف صالة خورفكان مباراة دبا الحصن ومليحة، بينما يواجه اتحاد كلباء ضيفه الشارقة، ويلتقي البطائح على ملعبه فريق خورفكان، والتي تعتبر أبرز مواجهات الجولة، كونها قد ترسم ملامح مبكرة لهوية المتأهلين للنهائيات.

وتتطلع الفرق التي فازت في الجولة الماضية وهي: كلباء وخورفكان ودبا الحصن، لتحقيق انتصارها الثاني لتضمن التأهل المبكر للدور ربع النهائي للبطولة، في المقابل، يبحث ناديا الشارقة ومليحة إلى استعادة حظوظهما مجدداً، ويتطلع البطائح إلى تحقيق انتصاره الأول بعد أن تمتع بالانتظار في الجولة الأولى، التي أسفرت نتائجها عن فوز دبا الحصن على الشارقة (5-2)، وفوز خورفكان على الحمرية (6-1)، وفوز اتحاد كلباء على مليحة (4-2).

وقال إداري فريق خورفكان للصالات، هيثم الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «البداية كانت طيبة، رغم أن الفريق خاض مباراتين وديتين فقط، وسنواصل مجهوداتنا لنتائج أفضل. ومباراة البطائح ستكون بمستوى عال، بسبب وجود لاعبين من المنتخب في الفريقين، ولاعبين أجانب مميزين، وكذلك كفاءة المدربين المواطنين، الكابتن أنور الحمادي، ومدرب البطائح الكابتن عدنان الهولي، وستكون مباراة مميزة من الناحيتين الفنية والبدنية للفريقين، ونتطلع إلى أن يحقق (نسور الصالات) نقاط الفوز».