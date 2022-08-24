«مربط دبي» يمنح الإمارات لقباً خاصاً في بطولة «براغ الدولية»

تألق مربط دبي للخيول العربية في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية 2022، التي اختتمت في العاصمة التشيكية مساء أول من أمس، حيث منح الإمارات لقب كأس الأمم الخاص بالبطولة. واستطاع مربط دبي أن يؤكد جدارته بإحراز ذهبيتين وفضية وبرونزية، محافظاً على صورته المتألقة في تاريخ البطولة. ونال ذهبية المهرات بعمر السنة مع «دي راسيل»، كما تألق المهر «دي فنان» بإحرازه ذهبية ثانية، فيما تمكن المهر «دي راسل» من إحراز اللقب الفضي، قبل أن تعزز المهرة «دي سناين» حصيلة مربط دبي ببرونزية المهرات، والتي اكتمل بها عقد المعادن النفيسة لإنتاج مربط دبي في البطولة. وقال المهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، في تصريح صحافي، إنه «سعيد للغاية بالإنجاز الوطني للإمارات التي نالت لقب كأس الأمم الخاص ببطولة براغ الدولية، وهو لقب كان لمربط دبي أثره المباشر في تحقيقه كإنجاز وطني بين المرابط والدول المشاركة في البطولة».

«مربط دبي» أحرز خلال منافسات البطولة ذهبيتين وفضية وبرونزية ولقب كأس الأمم.