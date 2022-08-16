منتخب الجودو يتوج بالذهب ويرفع رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات في دورة التضامن الإسلامي

رفع اليوم منتخب الجودو رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري. وحصد ماجومدومار ماجومدوماروف ذهبية وزن فوق 100 كغ، بعد فوزه على الأوزبكي أليشر يوسوبوف في المباراة النهائية، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كغ، بعد خسارته من التركي فيدات البيرق الذي توج بالميدالية الذهبية، كما فاز ارام جريجوريان بالميدالية البرونزية عقب فوزه على اللاعب التركي عمر كمال بوزن 90 كغ.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم. وحلت الإمارات في المركز الـ 15 بجدول الترتيب العام، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 239 ميدالية بواقع 93 ذهبية و81 فضية و65 برونزية.