«أبيض الناشئين» يتعادل مع المغرب ودياً

تعادل منتخب الإمارات الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2006 مع نظيره المغربي بهدفين لكل منهما، وسجل المنتخب هدفه الأول في الشوط الأول عن طريق محمد جمعة، لكن المغرب أدرك التعادل، وتكرر السيناريو ذاته في الشوط الثاني، بتسجيل منتخبنا للهدف الثاني بواسطة غيث سهيل قبل أن يعادل المغرب النتيجة. وتأتي هذه التجربة الودية ضمن برنامج معسكر أبيض الناشئين المقام حالياً في المغرب.

وسيخوض المنتخب مباراة ودية ثانية أمام نظيره المغربي اليوم، ويختتم تجاربه الإعدادية يوم 19 الجاري بلقاء فريق الجيش المغربي، قبل السفر إلى الجزائر يوم 22 للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة، حيث يلعب أبيض الناشئين ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر (المستضيف) والسودان وفلسطين.

من جانبه، أكد مدير منتخب الناشئين عصام ضاحي استفادة المنتخب من المباراة الودية، مبيناً أن اللاعبين أدوا بشكل جيد، مشدداً على أن التجارب الودية تفيد الجهاز الفني كثيراً بصرف النظر عن نتائجها.

وقال في تصريح صحافي: «الهدف من المعسكر وخوض التجارب الإعدادية هو أن يصل المنتخب إلى أقصى درجة من الجاهزية قبل انطلاقة البطولة رسمياً، كما أتمنّى إكمال المعسكر دون إصابات في صفوف اللاعبين حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني».

• يواجه المنتخب اليوم المغرب في ودية ثانية، ويغادر إلى الجزائر 22 الجاري للمشاركة في كأس العرب.