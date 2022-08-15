عبدالله علي: العين يؤدي 3 مباريات تجريبية عقب العودة من النمسا

كشف مشرف فريق العين، عبدالله علي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، اعتمد خوض ثلاث تجارب ودية عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي، الذي يقيمه حالياً في النمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي يدافع فيه «الزعيم» عن ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن الأجواء الحماسية وروح التحدي والندية بين اللاعبين تسيطر على التحضيرات.

وقال عبدالله علي في تصريح لـ«الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي العين»: «عقب العودة إلى الدولة سيكون هنالك برنامج إعدادي آخر سيتم تطبيقه، وسيؤدي خلاله العين ثلاثة تجارب ودية تسبق انطلاق الدوري المقررة الشهر المقبل».

وكانت التقسيمة الداخلية بين لاعبي العين أقيمت على ثلاثة أشواط بواقع نصف ساعة وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. حضر اللقاء الودي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب، وذلك خلال جولته التفقدية لمعسكرات الأندية بالنمسا.

وأشار مشرف فريق العين إلى أنه بناءً على التعديلات على برنامج المعسكر، فإن الفريق سيخوض بعد غدٍ، مباراتين وديتين في يوم واحد، صباحاً أمام فريق رييد المنتمي لدوري الدرجة الأولى النمساوي، والثانية مساءً أمام فريق راكا براتيسلافا، السلوفاكي المنتمي لدوري الدرجة الثانية في بلده.