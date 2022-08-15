انطلاق برنامج معايشة وفد ناشئي أندية أبوظبي في مانشستر سيتي

انطلقت أنشطة برنامج معايشة وفد ناشئي أندية أبوظبي الذي يقام ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«سيتي جروب»، بمشاركة 16 لاعباً يمثلون فرق المراحل العمرية (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة) تحت 16 سنة. وشهد البرنامج فور وصول الوفد إلى مدينة مانشستر بداية أولى مراحله، حيث تابع المشاركون مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم خوض حصة تدريبية في أكاديمية مانشستر سيتي.

ويتضمن برنامج المعايشة الذي يستمر 10 أيام أنشطة حافلة ومتنوعة، حيث يجري الوفد ضمن برنامج اليوم الثالث حصة تدريبية صباحية، ثم زيارة استاد الاتحاد ومتجر مانشستر سيتي، ويخوض في اليوم الرابع مباراة مع فريق أكاديمية مان سيتي، وفي الخامس ستكون هناك زيارة لمركز اختبارات الدوري الإنجليزي، ومن بعدها حصة تدريبية مسائية، وفي اليوم السادس حصص تدريبية بإشراف مدربي أكاديمية مان سيتي، فيما يتضمن اليوم السابع حصة تدريبية صباحية وتعريف الناشئين بتمارين الأحمال المناسبة للاعبي كرة القدم. واليوم الثامن يتضمن حصة تدريبية صباحية ثم زيارة متحف كرة القدم، في حين سيخوض الوفد المشارك في اليوم التاسع مباراة أمام بلاكبيرن روفرز، كما سيشمل اليوم العاشر جولة ميدانية ومباراة ضد فريق كوريانثنزيت، ومن بعدها جلسات استشفائية ثم حصة تدريبية مسائية ثم العودة إلى أبوظبي.

جدير بالذكر أن وفد اللاعبين المشاركين في برنامج المعايشة يضم كلاً من: عبدالرحمن عمر، سهيل خميس، محمد الياس، راشد سالم، جاسم راشد (الجزيرة)، عبدالله راشد، بطي عاشور، حمد عبدالرحمن، سالم طارق، خالد عبيد (العين)، عمر أحمد، راشد عبدالله، سيف مبارك، عبدالرحمن يوسف (الوحدة)، ربيع علي (الظفرة)، حامد خالد (بني ياس).

• الوفد حضر أول من أمس مباراة مان سيتي وبورنموث.