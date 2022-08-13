«زوارق أبوظبي» تسابق «الزمن» اليوم في مونديال «الفورمولا 2»

تنطلق اليوم في مدينة كوبكيس في ليتوانيا منافسات وتحدي سباق السرعة والزمن الأفضل في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، والتي تشهد مشاركة قوية لزوارق الإمارات ممثلة في فريق أبوظبي بالزورق 1 لحامل اللقب راشد القمزي، وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري، وكذلك مشاركة زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو، بالإضافة للتسجيل الرسمي لـ19 زورقاً في المنافسة.

ويتواصل مشوار الفريق من أجل الظفر بلقب البطولة للموسم 2022، وهو يحمل طموحات كبيرة خصوصاً أنه حامل اللقب عن الموسم الماضي، وبطل هذه المسابقة موسمي 2017 و2019، وكانت الجولة الماضية والافتتاحية للمنافسة قد شهدت أحداثاً درامية بحلول زورق أبوظبي 36 بقيادة المنصوري ثانياً ووصيفاً، وتعرض أبوظبي 1 للخروج من المنافسة بعد أن كان متصدراً حتى منتصف السباق الذي فاز من خلاله الألماني ستيفان هاجن بالمركز الأول.

وكانت منافسات الجولة بدأت أمس مع التسجيل الرسمي للفرق المشاركة في الحدث، بالإضافة إلى الفحص الفني للزوارق وكذلك المراحل الأولى عبر فحص المحركات واجتياز الاختبارات الفنية المختلفة، وتنتنقل الإثارة إلى سباق السرعة وتفاصيل أفضل زمن للزوارق المشاركة اليوم، ومن ثم تختتم المنافسة يوم الأحد مع السباق الرئيس للجولة.

وتعد تصفيات الزمن الأسرع هي الطريق الأمثل للمتسابقين للوصول للصدارة من خلال انطلاقة السباق الرئيس لاحقاً، ولذلك فإن السعي نحو تحقيق أفضل زمن ضمن مسار السباق اليوم سيكون نصب أعين كل المشاركين والهدف الرئيس لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس لاحقاً.

• طموحات كبيرة لفريق أبوظبي للدفاع عن لقبه العالمي.