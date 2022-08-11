«أبيض الشاطئية» يواجه مصر والمغرب والسعودية في بطولة الدار البيضاء الودية

تُغادر اليوم بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية إلى المغرب، للمشاركة في بطولة كأس الدار البيضاء الودية. ويؤدي المنتخب ثلاث مباريات خلال أيام 12، 13 و14 الجاري، حيث يواجه مصر في المباراة الأولى، ثم السعودية، وبعدها المغرب. واختار الإسباني راميرو أماريللي، مدرب المنتخب، 10 لاعبين، هم: وليد بشر، هشام منتصر، محمد عبدالله، عبدالله عباس، عباس علي، سعيد عيد، راشد عيد، جمال محمد، حميد جمال، أحمد بشر.

وتمنى علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، أن تحقق المشاركة الفوائد الفنية المطلوبة، وتُسهم في إعداد المنتخب للبطولات المقبلة.

وقال في تصريح صحافي: «نلعب أمام ثلاثة منتخبات عربية قوية، سبق لنا مواجهتها من قبل، وتميزت تلك المواجهات بالقوة والندية، نجدد ثقتنا بلاعبينا، ونأمل أن يواصلوا تفوقهم وينجحوا في تحقيق نتائج إيجابية». ويدخل المنتخب الوطني بطولة كأس الدار البيضاء الودية بتحدٍّ كبير، بعد أن تُوّج في مايو الماضي بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في مدينة جازان السعودية، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف لهدفين.