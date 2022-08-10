المهدي مبارك: فاوضتني أندية عربية وأوروبية.. وفضّلتُ العين عن قناعة

أقرّ الوافد الجديد في صفوف فريق العين، المغربي المهدي مبارك، بتلقيه عروضاً عربية وأوروبية للتعاقد معه، لكنه «فضّل عرض نادي العين عن رغبة وقناعة، بالإضافة إلى أنه كان الأكثر جدية، إلى جانب النصائح التي تلقاها من عدد من اللاعبين المغاربة الذين لعبوا في العين»، مؤكداً في الوقت نفسه أن لديه معرفة بدوري أدنوك للمحترفين من خلال مواطنه لاعب العين الدولي سفيان رحيمي.

وقال المهدي مبارك، أمس، في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين عقب التحاقه بتدريبات فريقه الجديد: «فضلتُ عرض العين لرغبتي الكبيرة في المقام الأول، ورغبة إدارة النادي في ضمي إلى صفوف الفريق، فقد كان العرض الأكثر جدية، وأذكر أنه في عام 2018 تمكن العين من تقديم صورة مشرفة لكرة القدم العربية في كأس العالم للأندية، ورغبتي كانت كبيرة، كما ذكرت لكم، في الانضمام لصفوف الفريق».

وتابع: «سعيد جداً بالانضمام لهذا النادي الكبير، والعين غني عن التعريف، وأود هنا أن أشكر إدارة النادي على ثقتهم بشخصي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وعلى قدر الثقة في تحقيق الإضافة للفريق، وأسهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق طموحات الجماهير العيناوية». وكانت شركة نادي العين لكرة القدم أعلنت عن اكتمال إجراءات تسجيل اللاعب الجديد، المغربي المهدي مبارك، في صفوف الفريق بعقد لخمسة مواسم قادماً من الفتح الرياضي، ليكون بذلك ثالثة صفقات «الزعيم» في الموسم الحالي عقب التعاقد مع الدولي الأوكراني يارمولنكو والأرجنتيني بالاسيوس.

وأعرب اللاعب عن شكره لناديه السابق، وقال: «لا يفوتني كذلك أن أشكر إدارة نادي الفتح الرياضي على اعتماد مبدأ الاحترافية في التعامل من خلال حرصها على مصلحة النادي واللاعب، كما أود أن أشكر جمهور نادي الفتح الذي ظل مسانداً وداعماً للمهدي طوال المشوار الرياضي، وأتمنى للفريق التوفيق».

وتعليقاً على سؤال حول تواصله مع اللاعبين الذين دافعوا عن شعار العين، قال: «الحقيقة تواصلت مع لاعبين مغاربة عدة دافعوا عن شعار نادي العين بمجرد حصولي على عرض من (الزعيم)، ولن أذيع سراً إن قلت لكم قد ارتحت لحديثهم عن النادي واحترافية تعامل إدارته، الأمر الذي عزز من رغبتي في الانتماء لهذا النادي الكبير».

وحول وجوده مع مواطنه سفيان رحيمي في العين، قال: «المؤكد أن وجود سفيان إلى جانبي سيعزز المنافسة في ما بيننا لتمثيل الكرة المغربية بصورة قوية من خلال الدفاع عن شعار أحد أكبر الأندية العربية، كما أن وجودنا يرفع من نسبة المتابعة لدى الجماهير المغربية لمباريات العين، فجماهير الرجاء على سبيل المثال تتابع سفيان رحيمي مع العين بالتأكيد، وأثق بأن جماهير الفتح الرياضي ستشاهد مبارياتنا لمتابعتي».

ووجّه المهدي رسالة لجماهير نادي العين في ختام حديثه، قائلاً: «أشكركم على الترحيب الرائع ورسائل التشجيع التي استقبلتموني بها بعد الإعلان عن الاتفاق حول انتقالي لصفوف (الزعيم)، وأؤكد لكم أنني متحفز للقائكم في استاد هزاع بن زايد من أجل دعم طموحات الفريق، والعمل معاً لتحقيق أهدافنا في الموسم الجديد».

بطاقة شخصية

- الاسم: المهدي مبارك.

- تاريخ الميلاد: 22-01-2001.

- الجنسية: مغربي.

- المركز: وسط الملعب.

- النادي السابق: الفتح الرياضي المغربي.

• وقّع على عقد لـ5 مواسم مع العين، قادماً من الفتح المغربي.