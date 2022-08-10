الجزيرة يعلن التعاقد رسمياً مع المغربي بن شرقي

أعلنت شركة نادي الجزيرة لكرة القدم أمس، بصورة رسمية من خلال حساب النادي على «تويتر» التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، حيث انتقل كلاعب حر، بعد انتهاء عقده السابق مع نادي الزمالك المصري، ليلتحق بذلك اللاعب بصفوف «فخر أبوظبي» الساعي لاستعادة بريقه في الموسم الجديد بعد غيابه عن منصات التتويج في الموسم الماضي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 22.

ونشر نادي الجزيرة صورة من تقديم اللاعب في صفقة ينتظر منها أن تساعد الفريق على تقوية الشق الهجومي في حال وصول الانسجام بينه، وبين الهداف المميز علي مبخوت، وكذلك النجم الجديد الروماني تاناسي.

وتُعد صفقة أشرف بن شرقي هي الثانية لفريق الجزيرة خلال يومين فقط، بعد أن كان «فخر أبوظبي» تعاقد مع الدولي الروماني فلورين تاناسي ذي الـ27 سنة قادماً من ستيوا بوخارست بعقد يمتد لسنتين، في وقت لايزال فيه النادي مرتبطاً بالتقاعد مع لاعبين آخرين.

ولدى الوافد الجديد سجل رائع من الإنجازات والأرقام التي حققها في محطته الماضية بقميص الزمالك المصري، إذ ارتدى القميص «الأبيض» في 109 مباريات وسجل 41 هدفاً، وصنع 28 وحصد خلالها خمس بطولات (الدوري المصري، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي).

وفي آخر مواسمه مع الفريق المصري، شارك في 30 مباراة في الدوري وسجل 15 هدفاً وصنع 7، بينما في بطولة كأس مصر فقد لعب مباراتين وسجل هدفاً وحيداً، بينما في بطولة دوري أبطال إفريقيا فقد شارك في ستة لقاءات وصنع هدفين، لكنه لم يسجل. كما سبق أن لعب اللاعب صاحب الـ27 عاماً للمغرب الفاسي والوداد البيضاوي المغربيين، والهلال السعودي ولانس الفرنسي، وتتأمل جماهير الجزيرة أن يشكل الوافد الجديد الإضافة المطلوبة نظرا لإمكاناته وخبراته المعروفة عنه.

• بن شرقي يملك تجربة مميزة حقق خلالها العديد من الإنجازات مع الوداد المغربي والهلال السعودي والزمالك المصري سابقاً.