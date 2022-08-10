آمنة عمر تتوّج بلقب مهرجان صيف العين للشطرنج

توّجت العيناوية آمنة عمر مختار (11 عاماً)، بلقب وكأس بطولة الشطرنج الكلاسيك لغير المصنفين والخاص بفئة الناشئين، ضمن منافسات مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية. حضر حفل الختام وتوج الفائزين، أحمد النعيمي، نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير الأنشطة والمسابقات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

و‎حصدت آمنة عمر كأس المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد ست نقاط، وحلّ في المركز الثاني عبدالملك المعمري من عُمان، وثالثاً العيناوي سلطان الظاهري.

وفازت العيناوية شيخة المريخي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، والعيناوي محمد الجابري بجائزة أفضل لاعب إماراتي. وحصدت شيخة الشامسي وعائشة المريخي جائزة أفضل لاعبة عيناوية. وفاز سالم الخميري وزايد آل علي بجائزة أفضل لاعب عيناوي، والسوري عبدالرحمن بشير جائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة، بينما حصدت مواطنته أسماء مخملجي جائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة، وفاز السوري محمد مخملجي بجائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات. وحصد جائزة تحت ثماني سنوات كل من: طارق المراشدة لاعب نادي الفجيرة، ومحمد حمد.