الروماني تاناسي.. الصفقة الـ 60 في «انتقالات المحترفين»

بات الدولي الروماني فلورين تاناسي، المنضم حديثاً إلى صفوف نادي الجزيرة، الصفقة رقم 60 التي تبرمها أندية «دوري أدنوك» للمحترفين في الميركاتو الصيفي الحالي، والمستمر حتى أكتوبر المقبل، واستهل في 13 يوليو الماضي استعداداً لخوض الموسم الجديد. هذا بحسب البيانات الرسمية لسجلات رابطة المحترفين.وتستهدف فرق «دوري أدنوك» للمحترفين، دعم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لضربة بداية الموسم 2022-2023، الذي ينطلق في بداية سبتمبر المقبل.

ولاتزال الأندية التي تخوض معظمها حالياً فترات المعسكرات الخارجية، تواصل عمليات البحث عن صفقات جديدة تدعم بها صفوفها، جنباً إلى جنب مع تمديد عقود بعض لاعبيها، لبدء المنافسات بالقوة والندية المعهودة في الدوري.

ووفقاً للبيانات التي كشفت عنها «الرابطة» والمسجلة لديها، جاءت أندية: الوصل، وخورفكان، ودبا، كأكثر الأندية نشاطاً في إبرام تعاقداتها الصيفية، فيما بات بني ياس النادي الوحيد الذي لم يعلن حتى الآن عن أي صفقة جديدة. وترصد «الإمارات اليوم» صفقات الميركاتو الصيفي المقيدة رسمياً في دورينا وفقاً للتالي:

دبا الفجيرة

دعمت شركة الكرة في نادي دبا الفجيرة، فريقها بـ12 صفقة، ممثلة في: محمد خلفان، ومحمد مصطفى، وحميد عبدالله، وعلي صقر، وعبدالله موسى، وإبراهيم اليعقوبي، وحسين عبدالله، والحسن باسيرو، ومهند القصاب، ومارسيلو دوس سانتوس، وإلكسندر شيكيتش، وجوي سليخرس، ما وضع النادي على رأس قائمة الأكثر تدعيماً لصفوفه.

الوصل

أبرم الوصل 10 صفقات، أقواها على الصعيد المحلي، انضمام عمر عبدالرحمن «عموري»، والحارس خالد السناني، بجانب الشقيقين ناصر وعبدالله سالم القادمين من الفجيرة في صفقة انتقال حر، والتي جاءت مكملة للتعاقد مع المحترفين الأجانب، المغربي سفيان بوفنتيني، وجيرونيمو بوليت، وسانا جوميز، ورودريغو أوليفير، وجوام غابرييل، وجابربيلزينهو.

خورفكان

يطمح خورفكان المدعم بخبرات المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، إلى مواصلة التألق بدوري المحترفين، بعد أن عزّزت شركة الكرة في النادي فريقها بتسع صفقات جديدة، تمثلت في: الحارس أحمد الحوسني القادم من بني ياس، وعبدالرحمن يوسف، وسالم سيف، وخليفة مبارك، وخلف الحوسني، وخليل خميس، والبرازيلي ليوناردو، الذي سيتم قيده في فئة (المقيم)، والصربي لازار روسيتش، والأنغولي فابيو أبرو.

الظفرة

يطمح الظفرة في موسمه الجديد إلى تغيير الصورة التي بدى عليها الموسم الماضي، بعد أن كان قريباً من شبح الهبوط إلى دوري الهواة، لتبرم إدارة النادي ست صفقات جديدة استعداداً لموسمها المقبل، وذلك من خلال: وليد القروي، وراشد مهير الكتبي، وعبدالله القميش، ومحمد رايحي، وميتشيل تي فريدي، وكلاوديو رافائيل دي سانتوس.

الوحدة

أبرم الوحدة إحدى أقوى صفقات الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الدولي البرتغالي لويس بيتزي، في ثانية صفقات المحترفين الأجانب الجدد التي ضمت بجواره المدافع البرازيلي ماركوس جوبسون، كما استعاد خدمات هدافه السابق سيبستيان تيغالي، ولاعبه السباق سهيل المنصوري، وتعاقد مع الحارس زايد الحمادي في صفقة انتقال حر وبعقد لثلاثة سنوات.

النصر

أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد مع لاعب الوسط العُماني عمران الجساسي، الذي سبق له اللعب في الإمارات، بجانب خوضه الاحتراف في ليتوانيا، كما عزز «العميد» صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الدولي الغامبي ديمبو داريو، في ثالثة صفقات المحترفين الأجانب التي ضمت أيضاً: المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس، ومواطنه جاندير برينو المعروف بـ«جاجا» على صعيد مركز الجناح.

اتحاد كلباء

اقتصرت التعاقدات المقيدة لاتحاد كلباء على ثلاثة لاعبين، هم: البرازيلي إيغور روسي (33 عاماً) قادماً من نادي الفيصلي السعودي، ولاعب خط الوسط الإيطالي الجنسية البرازيلي الأصل دانييل بيسا في صفقة انتقال حر وبعقد لمدة موسمين، وسبق له الاحتراف في العديد من الأندية الإيطالية، وآخرها السلوفاكي فليب كيش قادماً من الاتفاق السعودي.

العين

لم يبرم العين المدافع عن لقبه في بطولة الدوري، سوى ثلاث صفقات، لكن يمكن وصفها بالنوعية بالنظر إلى قيمتها الفنية، جاءت مع الأرجنتيني بالاسيوس القادم من بازال السويسري بعقد لأربع سنوات، ويارمولينكو من وستهام الإنجليزي ويُعدّ أول لاعب أوكراني يحترف في صفوف العين، قبل أن يوقع «الزعيم» الأسبوع الماضي مع المغربي المهدي مبارك قادماً من نادي الفتح المغربي.

صفقتان للشارقة والبطائح وعجمان

اقتصرت تعاقدات أندية الشارقة والبطائح وعجمان حتى الآن على صفقتين فقط، بعد أن اتجهت بوصلة «الملك» على صعيد اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع ريان يسلم قادماً من العين، وماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب أجنبي رغم رحيل الأوزبكي شوكوروف. أما البطائح فتعاقد مع حبوش صالح قادماً من الوصل، والحارس زايد الحمادي على سبيل الإعارة من الوحدة، وآخرها تعاقد عجمان مع حمد البلوشي والدولي البحريني علي مدن.

شباب الأهلي والجزيرة

اتجهت بوصلة شباب الأهلي نحو السوري عمر خريبين الذي انتقل إلى «فرسان دبي» على سبيل الإعارة لموسم وحيد قادماً من فريق نادي الوحدة، فيما دعم الجزيرة خطه الهجومي بالتعاقد مع الدولي الروماني فلورين تاناسي (27 عاماً) بعقد يمتد لسنتين، قادماً من نادي ستيو بوخارست الروماني، في واحدة من أقوى صفقات الميركاتو الصيفي للموسم الجديد. بينما أعلن رسمياً نادي الجزيرة أمس التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، بنظام الانتقال الحر، بعد مشوار سابق مميز مع نادي الزمالك المصري.

• صفقات نوعية للعين.. والظفرة يسعى إلى تصحيح صورة الموسم الماضي بـ6 تعاقدات جديدة.



• الشارقة لم يتعاقد مع أي لاعب أجنبي حتى الآن، رغم رحيل الأوزبكي شوكوروف.