ماراثون أدنوك أبوظبي يطلق سلسلة جديدة من السباقات المجتمعية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إطلاق سلسلة جديدة من السباقات المجتمعية، دعماً لخطط ومحاور تعزيز التفاعل المجتمعي بالأنشطة الرياضية وتقديم الفرص المثالية لكل فئات المجتمع للمشاركة وخوض المراحل التدريبية على المسافات القصيرة قبل انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي في 17 ديسمبر 2022.

وتتضمن سلسلة السباقات المجتمعية ثلاث جولات تستقبل المشاركين من جميع الأعمار، حيث تنطلق الجولة الأولى داخل ياس مول أبوظبي في الثالث من سبتمبر، وتوفر للمشاركين فرصة الجري لمسافة خمسة كيلومترات أو لمسافات أقصر تراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، بينما يستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الجولة الثانية في الثامن من أكتوبر، وستكون في الأجواء الخارجية لمسافة 10 كيلومترات، بالإضافة إلى خيارات سباق لمسافة ثلاثة أو خمسة كيلومترات، فيما ستقام الثالثة في الخامس من نوفمبر، وستمنح هذه الجولة الراغبين فرصة المشاركة في سباق نصف الماراثون لمسافة 21.1 كيلومتراً في مضمار جديد بجزيرة ياس، وكذلك التنافس في ثلاثة سباقات لمسافة ثلاثة وخمسة و10 كيلومترات.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، في تصريح صحافي: «تمثل سلسلة السباقات المجتمعية الجديدة إضافة مميزة لبرنامج ماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته الرابعة وأجندة فعالياتنا الرياضية بصفة عامة، ما يؤكد التزامنا الدائم نحو تشجيع ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع من الفئات العمرية كافة».

من جانبه، قال مدير دائرة الموارد البشرية في «أدنوك» الدكتور سيف الناصري: «نشجع الجميع على الاستفادة من الفرصة المهمة التي توفرها سلسلة السباقات المجتمعية، ويسر (أدنوك) دعم هذه المبادرة ومواصلة المساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع من خلال مبادراتنا الصحية والرياضية المتكاملة».

• النسخة الرابعة من الماراثون تقام في 17 ديسمبر المقبل.