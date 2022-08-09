فريق الشارقة للسلة يتعاقد مع البوسني كيكانوفيتش والأميركي شاني

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، رسمياً أمس، تعاقدها مع المحترفين البوسني علم الدين كيكانوفيتش، والأميركي شاني. وقال المدير الفني لفريق الشارقة للسلة المصري أحمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «التعاقد مع اللاعبين جاء بالاستناد إلى حاجة الفريق للاعب ارتكاز طويل القامة، وآخر قادر على شغل مركزي صانع الألعاب الجناحي السريع».

وأوضح: «يتمتع البوسني علم الدين (33 سنة) بعامل الطول، ويملك خبرات طويلة مع أندية القمة الأوروبية، ولعب في الدوريات الصربية والروسية والفرنسية والألمانية، وآخرها مع الكويت الكويتي المتوج معه ببطولة الأندية الخليجية الأبطال التي أقيمت بدبي صيف العام الماضي، كما حل مع ناديه الكويتي وصيفاً في بطولة الأندية العربية التي أُقيمت بالإسكندرية في أكتوبر 2021».

وأضاف: «يمتاز الأميركي شاني (27 عاماً)، بسرعته بجانب امتلاك نسب تسجيل مرتفعة على صعيدي النقطتين أو من خط الرميات الثلاثية، وسبق له اللعب في العديد من الأندية العربية والخليجية، سواء مع المونستير التونسي، أو مع الغرافة القطري، والبطائح الإماراتي، وأحد السعودي، وآخرها الجهراء الكويتي».

واختتم: «انتظم اللاعبان في تدريبات الفريق الذي يستعد في 31 من أغسطس الجاري لاستهلال أولى مسابقات الموسم الجديد في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة».