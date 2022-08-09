الصفقات الجديدة تظهر في ودية الظفرة أمام النصر الكويتي

دفع مدرب فريق الظفرة، الصربي نبوشيا فيجنيفيتش، بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال الفترة الماضية، وذلك في ودية النصر الكويتي في المباراة التجريبية الثانية التي خاضها الظفرة في معسكره الخارجي بصربيا استعداداً للموسم الجديد، وجمعته بفريق النصر الكويتي، وانتهت بفوز الظفرة بهدفين نظيفين.

وشارك في المباراة الهولندي الأصل المغربي الجنسية محمد رايحي، الذي ظهر بالرقم 10، بينما ارتدى التونسي وليد القروي القميص رقم 33.

وكان الفريق تعادل سلبياً في الودية الأولى أمام يدينستوفا الصربي. ومن المقرر أن يخوض الفريق وديتين أمام كل من كاظمة الكويتي والحزم السعودي قبل العودة إلى الإمارات.