أحمد مبارك: أجواء معسكر الشارقة في النمسا إيجابية للغاية

قال رئيس بعثة فريق الكرة في نادي الشارقة إلى المعسكر الخارجي في النمسا، ومدير الفريق، أحمد مبارك، إن «أجواء المعسكر إيجابية للغاية». وقال في تصريحات صحافية: «يمضي البرنامج الإعدادي في النمسا بشكل مرضٍ تماماً، من ناحية الترتيبات وانضباط اللاعبين وتنفيذ البرنامج الموضوع بكل دقة من الجميع، بالإضافة إلى روح التعاون الكبيرة بين الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين». وأوضح: «يتعاون الجميع من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة بكل دقة، ما أسهم في بلوغ أجواء المعسكر مراحل إيجابية للغاية».

وعن المباريات الودية، قال: «تضمن برنامج التجارب الودية في المعسكر، مباريات مع فرق مختلفة المستويات، بهدف منح كل اللاعبين الفرصة في المشاركة بنسبة وتقديرات يضعها الجهاز الفني، وخلق الانسجام بين اللاعبين، وتجربة خطط مختلفة»، منوهاً إلى أن آخر مباريات الفريق في المعسكر ستجرى في 15 من الشهر الجاري قبل عودة «الملك» إلى الإمارات.

وتوجه أحمد مبارك في ختام حديثه، بالشكر إلى لاعب وسط الفريق أوتابك شوكوروف الذي انتقل إلى الدوري التركي، متمنياً له التوفيق في مشوراه الجديد، ومشيداً بما قدمه اللاعب خلال مسيرته مع «الملك».

وخاض الشارقة خلال الفترة الأولى من معسكر النمسا، ثلاث مباريات ودية، أولها مع «سيفابور» التركي والتي خسرها «الملك» بثنائية نظيفة، والثانية أمام «فرازدين» الكرواتي وخسر مجدداً بهدفين لهدف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على «إنكربروت» النمساوي (11-0)، ثم تعادل مع «دنيبرو» الأوكراني بهدف لمثله، وتتبقى له تجربتان وديتان قبل العودة إلى الإمارات 17 الجاري لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.

فريق الشارقة تتبقى له مباراتان وديتان قبل العودة إلى الإمارات 17 الجاري.