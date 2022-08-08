منتخب الشطرنج يفوز على ساحل العاج وكوستاريكا في «الأولمبياد العالمي»

يقترب الأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي يقام حالياً بمدينة تشيناي الهندية، من خط النهاية، ويواصل منتخب الإمارات النتائج المتميزة بفوز منتخب الرجال في مباراتين متتاليتين في الجولتين السادسة والسابعة، بعدما تغلب على منتخب ساحل العاج وعلى كوستاريكا. وتصدر المشهد عبدالرحمن الطاهر الذي يقدم مستويات جيدة في الأولمبياد، وأضاف إلى رصيده الدولي 30 نقطة حتى الآن، فيما فاز منتخب السيدات على موزمبيق بعد خسارته من مولدوفيا. ويتبقى لمنتخب الرجال مواجهة اليابان بعد خسارته من اسكتلندا في الجولة الثامنة، فيما يلعب منتخب السيدات مع اليابان بعد خسارته في الجولة الثامنة أمام استراليا. ولا تزال الطموحات قائمة في عودة البعثة من الهند بنتائج مشرفة على مستوى الرجال والسيدات بالفوز في آخر جولتين من الحدث العالمي. حضر المباريات تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الذي مثّل الإمارات في انتخابات اتحاد غرب آسيا الذي فاز برئاسته ظافر عبدالأمير رئيس الاتحاد العراقي.