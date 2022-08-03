موسم كرة قدم الصالات ينطلق 21 الجاري بكأس الاتحاد

حددت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات يوم 21 من شهر أغسطس الجاري موعدا لإنطلاق منافسات موسم 2022-2023، بإقامة بطولة كأس الاتحاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اتحاد كرة القدم بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبد الملك جاني، والأمين العام شهاب العوضي، والمشرف الفني لحكام كرة الصالات عبد الله الشخي وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية السبعة المشاركة في بطولات كرة قدم الصالات.

وأسفرت قرعة كأس الاتحاد عن مواجهة خورفكان مع الحمرية ومليحة مع إتحاد كلباء والشارقة مع دبا الحصن.

بينما سيجمع كأس السوبر الرباعي فرق الشارقة وإتحاد كلباء والبطائح وخورفكان وتلعب مبارياته في نوفمبر المقبل.

وتم الإعلان عن أن منافسات بطولة الدوري العام ستنطلق يوم 20 من سبتمبر المقبل، وينطلق دوري الرديف في 24 سبتمبر.

وبخصوص كأس الامارات تم الإعلان عن إنه سينطلق في الثاني من فبراير المقبل، بينما سيقام كأس الرديف في السادس من فبراير وتختتم بطولة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في 20 من نفس الشهر.