منتخب الشباب يحقق انتصاره الأول في «خليجي السلة»

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب انتصاره الأول في بطولة المنتخبات الخليجية للفئة العمرية تحت 18 عاماً، بفوزه على نظيره العُماني بفارق 12 نقطة وبنتيجة (57-45)، في مباراة جمعتهما، أمس، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي للبطولة المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي حتى السادس من أغسطس الجاري، المؤهلة إلى كأس آسيا.

كما شهدت الجولة انتزاع المنتخب القطري صدارة الدور التمهيدي، عقب فوزه على المنتخب السعودي بفارق 24 نقطة وبنتيجة (79-55).

وأحيا المنتخب الوطني آماله في المنافسة على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة عن الدور التمهيدي إلى الدور نصف النهائي، ومرافقة منتخبات قطر والسعودية والبحرين، التي ضمنت تأهلها المبكر إلى المربع الذهبي، ضمن المراكز الثلاثة الأولى للدور التمهيدي، بغض النظر عن نتيجتها في الجولة الختامية من هذا الدور.

وفرّط المنتخب العُماني في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بواقع (14-9)، بعد أن نجح لاعبو المنتخب الوطني سريعاً في استعادة اتزانهم وفرض أفضليتهم المطلقة على نتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (16-12 و22-7) وضمان الفوز بالمباراة، على الرغم من نيل لاعبي المنتخب العُماني الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (12-10).

وتألق في المنتخب الوطني نجمه عبدالعزيز خليفة، الذي توّج بلقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله 23 نقطة، بجانب 12 التقاطاً ناجحاً على صعيد الكرات المرتدة من السلة، وإسهامه في إرسال ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه في المباراة.

وفي لقاء صدارة التمهيدي، أكد المنتخب القطري جدارته بهوية المرشح الأبرز لانتزاع لقب البطولة، بعد أن نجح القطريون في فرض إيقاعهم على مجريات لقاء السعودية، وحسم نتائج الفترات الأربع للقاء بواقع (19-15 و21-18 و17-15 و22-7).

ويسدل الستار اليوم، عن الدور التمهيدي، بإقامة ثلاث مباريات، تستهل الأولى في الرابعة عصراً بلقاء المنتخبين العُماني والقطري، على أن يتبع في السادسة والربع بلقاء المنتخب الوطني أمام شقيقه الكويتي في مباراة يطلبها المنتخبان بشعار حسم المركز الرابع للدور التمهيدي المؤهل إلى نصف النهائي، على أن تختتم المباريات في الثامنة والنصف مساءً بلقاء المنتخبين السعودي والبحريني.