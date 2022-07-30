منتخب الشباب يخسر أمام قطر في خليجي السلة

المصدر: جوني جبور-دبي

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب أمام شقيقه القطري جاءت بفارق 16 نقطة، وبنتيجة (45-61)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الثانية من الدوري التمهيدي في البطولة الخليجية للمرحلة السنية (تحت 18 عاماً) المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

ونجح المنتخب القطري في فرض ايقاعه مبكراً على مجريات اللقاء، ووضع فارق مريح مع نهاية الشوط الأول بلغ 21 نقطة وبنتيجة (32-11)، بنيل القطريين الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (19-3 و13-8).

وتحسن أداء المنتخب الوطني مع انطلاق الشوط الثاني، إلا أن سرعان ما تمكن المنتخب القطري في الحفاظ على الفارق بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (15-14)، ليعود "الأبيض" إلى اتزانه في الدقائق العشرة الأخيرة وينجح في انهاء الربع الرابع لمصلحته (20-14) في افضلية لم تكن كافية للمنتخب في العودة بنتيجة المباراة.

ويعاود المنتخب الوطني يوم غد، استكمال مبارياته في الدوري التمهيدي، حين يلتقي في السادسة والربع مساءً شقيقه السعودي، في مباراة يبحث خلالها "الأبيض" عن انتصاره الأول في البطولة، بعد أن خسر المنتخب يوم أمس مباراته الافتتاحية أمام المنتخب البحريني بنتيجة (48-68).

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