دبا الفجيرة يعلن التعاقد مع مهند خميس والبرازيلي سانتوس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت شركة نادي دبا في حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع اللاعب مهند خميس القصاب قادما من خورفكان فضلا عن التعاقد مع البرازيلي دوس سانتوس وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب اللاعب القصاب في خط الوسط وكلاعب إرتكاز بينما يلعب البرازيلي سانتوس في خط الدفاع.

وفي سياق متصل يخوض فريق دبا الفجيرة مساء اليوم أول مبارياته الودية بمواجهة فريق يدينستفو الصربي وذلك خلال المعسكر التدريبي الذي يقام في صربيا في الوقت الحاضر ويستمر لغاية 13 من أغسطس القادم وسيلعب خلاله خمسة مباريات ودية.

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