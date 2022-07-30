عجمان يدشن غداً أولى التجارب الودية في معسكر صربيا

المصدر: جوني جبور-دبي



يدشن فريق الكرة في نادي عجمان، يوم غدٍ الأحد، أولى تجاربه الخمسة الودية، في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا حتى 16 أغسطس المقبل، استعدادً للموسم الجديد، في معسكر يضم 28 لاعباً، وتحت القيادة الفنية للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش.

وقال مدير الكرة في نادي عجمان، محمد حسين لـ "الإمارات اليوم": "يدشن فريق نادي عجمان أولى تجاربه الودية بلقاء فريق نادي (كابيل نوفي) المنافس في دوري الدرجة الثانية في صربيا، على أن يستكمل الفريق في أغسطس المقبل باقي مبارياته الودية في المعسكر الخارجي، الذي ستجمعه ايضاً مع فرق صربية، بجانب تجربتين مع فرق إماراتية هما شباب الأهلي والإمارات الذين يعسكران في الفترة ذاتها في صربيا".

وأضاف: " تستكمل التجارب الودية فور عودة الفريق إلى الإمارات مع نهاية المعسكر الخارجي، على أن نلتقي الرفاع البحريني في 21 أغسطس، متبوعةً في 26 من الشهر ذاته بودية أخيرة بانتظار تحديد هوية الفريق الذي سنلتقيه فيها".

ويذكر أن بعثة فريق الكرة في نادي عجمان يضم كل من اللاعبين، علي الحوسني ويوسف البلوشي ومحمد يوسف واحمد يعقوب في حراسة المرمى، ومحمد إسماعيل ونوفاك والسلوفيني ميرال ساماردجيتش ووليد اليماحي وسعيد سليمان وأحمد عيسى وعبدالله صالح وعبدالرحمن راكان وسعود سعيد في خط الدفاع، وعصام فايز وبلال يوسف ومحمد هلال وعبدالله عبد العزيز وراشد شكري وحمد البلوشي وحسين عبدالرحمن وعبيد المهيري في خط الوسط، والتونسي فراس بالعربي والبحريني علي مدن والمغربي وليد أزارو وحميد جمال وعبيد الزعابي وسالم السبوسي وسعيد جاسم في خط الهجوم.

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