5 ميداليات حصاد كاراتيه الإمارات في افتتاح البطولة العربية

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق المنتخب الوطني للكاراتيه، أمس، 5 ميداليات ملونة (3 ذهبيات وبرونزيتين)، وذلك في أولى أيام البطولة العربية للرجال والسيدات، المقامة حالياً على صالة استاد العاصمة المصري القاهرة، وينافس على ألقابها تسعة منتخبات عربية.

وجاءت أولى الميداليات الذهبية، ضمن منافسات "كاتا" فردي الرجال، بفوز لاعب المنتخب مروان المازمي بالمركز الأول، قبل أن تضيف حوارء العجمي ثاني الميداليات بانتزاعها لقب منافسات "كوميتيه" فردي سيدات لوزن تحت 50 كيلوغرام، ولتكمل فاطمة خصيف عقد الذهبية الثالثة بفوزها في منافسات "فردي كوميتيه" سيدات لوزن تحت 68 كيلوغرام.

واقتنص أحمد سالم باصليب، برونزية "كوميتيه" في فردي رجال تحت 67 كيلوغرام، قبل أن يسدل الستار بحصول محمد جاسم الأنصاري على برونزية "كوميتيه" فردي رجال لوزن تحت 75 كيلوغرام.

وأعرب الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه ورئيس بعثة المنتخب إلى البطولة العربية في القاهرة الدكتور عبدالله سيف النادي عن سعادته بإنجاز أبطال الإمارات في اليوم الافتتاحي، وقال في تصريحات صحافية: "حفل اليوم الافتتاحي بمنافسات قوية في ظل مشاركة لاعبين عرب هم من المصنفين الأوائل عالمياً في العديد من الفئات، قبل أن ينجح أبطال الإمارات في انتزاع ثلاثة ميداليات ذهبية وبرونزيتين، أهلت المنتخب للدخول منافساً على صدارة الترتيب العام للبطولة".

وأضاف: "أتوجه بالشكر للاعبينا ولاعباتنا والأجهزة الفنية للمنتخب على تفانيهم طوال الفترة الماضية في التدريبات، والتي أثمرت عن تألق واضح في عربية القاهرة".

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