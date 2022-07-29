الوحدة يتعاقد مع اللاعب البرتغالي «بيتزي» لموسمين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي لويس ميغيل أفونسو فرنانديش «بيتزي» قادماً من بنفيكا في صفقة انتقال حر لموسمين، وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.

ورحّب الوحدة الذي تنتظره استحقاقات عدة في الموسم الجديد، بينها خوض نهائي كأس الإمارات أمام الشارقة الذي كان مقرراً في مايو قبل أن يتم تأجيله، عبر شريط فيديو قصير عبر صفحته الرسمية في «تويتر» بصفقته الجديدة، دون ذكر القيمة المالية لها.

من جانبه أشاد «بيتزي» بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معبراً عن سعادته بالانضمام إلى الوحدة، ورغبته في الإسهام في تحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات لهذا الصرح.

جرت مراسم توقيع العقد في النمسا بالتزامن مع المعسكر الخارجي للفريق الأول.

وسبق للدولي البرتغالي السابق (32 عاماً) أن لعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني من 2011 حتى 2013، ثم انضم إلى بنفيكا الذي لعب في صفوفه 360 مباراة في المسابقات كافة وسجل له 93 هدفاً، وأثناء مشواره مع الأخير تمت إعارته إلى إسبانيول الإسباني (2013-2014) وإسطنبول باشاك شهير التركي من فبراير حتى يونيو 2022.

وسيمهد تعاقد ثالث الدوري الإماراتي في الموسم الماضي مع «بيتزي» الطريق لرحيل مهاجمه السوري عمر خريبين إلى شباب الأهلي الذي يرغب في ضمه.

ويضم الوحدة في كشوفاته حالياً خمسة لاعبين أجانب، هم إضافة إلى خريبين، البرازيليان جواو بيدرو وماراكاس جوبسون، والبرتغاليان ادريان سيلفا وفابيو مارتينيس.

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل خمسة لاعبين أجانب فقط لكل فريق.

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