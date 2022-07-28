أبوظبي تجمع الصاعد أومالي مع المصنف الأول في «نزالات يو إف سي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سيكون الأميركي شون أومالي، المصنف 13 لفئة وزن البنتام، على موعد مع النزال الأهم في مسيرته، إذ ستجمعه حلبة الاتحاد أرينا في أبوظبي مع الروسي بيتر يان، المصنف الأول عالمياً، يوم 22 أكتوبر المقبل ضمن الدورة الثالثة في «أسبوع أبوظبي للتحدي».

ويُقام الحدث في إطار تعاون بين منظمة فنون القتال المختلطة «يو إف سي»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال الأميركي شون أومالي «27 عاماً» لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع بحماس كبير نحو النزال باعتبار بيتر هو المنافس الأول على اللقب، ما سيعزز حظوظي بالفوز بالبطولة في حال تمكنت من إقصائه».

وأضاف: «يسرّني أن أحظى بفرصة مواجهة المصنف الأول عالمياً لفئة وزن البنتام رغم أنها زيارتي الأولى لأبوظبي، كما أنني متحمس لاستكشاف ما تحتضنه من وجهات سياحية وتجارب مميزة، بدأت الاستعدادات للنزال وسأبذل قصارى جهدي طوال قرابة 12 أسبوعاً عسى أن أنجح في انتهاز هذه الفرصة الثمينة وأثبت نفسي على الساحة العالمية».

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