16 لقباً حصاد كاراتيه الشارقة في موسم 2021-2022

المصدر: جوني جبور - الشارقة

هيمن نادي الشارقة الرياضي على بطولات لعبة الكاراتيه بفئتيها «الكاتا» و«الكوميتيه» للموسم الرياضي 2021-2022، بعد أن نجح لاعبو ولاعبات النادي في مسابقات الرجال والسيدات مروراً بفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات، في الفوز بـ16 لقباً والتتويج بـ70 ميدالية ملونة بواقع 23 ذهبية و21 فضية و26 برونزية. واستحوذت فرق الألعاب الفردية في نادي الشارقة على درع التفوق العام للعبة الكاراتيه لفئتي الرجال والسيدات، كما تم منح درع التفوق لكل من الجهازين الإداري والفني. وذكر بيان صحافي صادر من النادي: «نجحت فرق النادي للرجال والسيدات في حصد كأس المركز الأول في بطولة الإمارات المفتوحة (كاتا)، قبل أن تشهد البطولة ذاتها تكرار الأمر ذاته على صعيد (الكوميتيه) بانتزاع كأس المركز الأول للرجال والسيدات، متبوعاً بتتويج (كاراتيه الملك) بكأس الإمارات المفتوحة لفئات الشباب والناشئين والأشبال والآنسات والناشئات والفتيات».

كما حصل رجال النادي على درع الدوري في كل من منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه»، قبل أن يقبض فريق السيدات على درع دوري «الكاتا»، وليعاود شباب «الملك» بسط سطوتهم بالظفر بدرع دوري «الكاتا» و«الكوميتيه»، وتكرار الأمر ذاته مع فريق الناشئين.

واكتفت ناشئات النادي باقتناص درع دوري «الكاتا»، في حين حقق أشبال «الملك» درع دوري «الكوميتيه»، وأخيراً تتويج فريق الفتيات بدرع دوري «الكاتا».

استحوذت فرق الألعاب الفردية على درع التفوق العام لفئتي الرجال والسيدات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news