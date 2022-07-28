الفجيرة يتعاقد مع الخديم والجزائري عكاشة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع لاعبين اثنين تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، هما الجزائري عكاشة حمزاوي قادماً من الدوري الجزائري، والهداف الموهوب أحمد الخديم قادماً من دبا الفجيرة.

وسبق لنادي الفجيرة أن أعلن في وقت سابق تعاقده مع المدرب الجزائري سفيان نشمة لتدريب الفريق خلفاً للمدرب المواطن محمد عبدالله التيمومي.

وفي تصريحات صحافية، قال المدرب نشمة: «تشكيلة الفجيرة يطغى عليها الجانب الشبابي، ومتحمس جداً لهذه التجربة، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين يُعدّون أساس الفريق، ولديهم رغبة في الظهور وإثبات أنفسهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم».

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